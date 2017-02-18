Запуск ракеты-носителя Falcon 9 отложили за несколько секунд до старта

Запуск ракеты Falcon 9 был приостановлен за десять секунд до старта. В компании SpaceX объяснили свои действия техническими проблемами.

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon должна была отправиться к МКС в 10:01 по местному времени (18:01 мск). Однако в 10:05 (18:05 мск) в офииальном Twitter появилось сообщение, что запуск перенесли на следующий день из-за технических неисправностей.

Планируется, что Falcon 9 доставит на МКС груз для членов экипажа и оборудование для научных опытов.

Ранее сообщалось, что в конструкции ракеты были обнаружены опасные трещины.