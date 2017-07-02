Запуск новой ракеты-носителя в Китае закончился неудачно

Запуск самой мощной ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») прошел неудачно.

Как пишет РИА Новости, причины неудачного запуска китайского аппарата пока не называются.

Ранее сотрудники космодрома заявили, что погодные условия благоприятны для пуска ракеты. Известно, что «Великий поход-5» должна была доставить спутник связи «Шицзянь-18».

«Чанчжэн-5» - это ракета-носитель нового поколения. Она может доставить на околоземную орбиту до 25 тонн груза.