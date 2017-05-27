Запуск нового пилотируемого корабля «Федерация» перенесли на 2022 год
В «Роскосмосе» намерены перенести дату запуска нового космического пилотируемого корабля «Федерация» на 2022 год и провести запуск с космодрома Байконур.
Как сообщает РБК со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, будет изменен и проект запуска: корабль выведет на орбиту ракета-носитель «Феникс», а не «Ангара». Изначально запуск было запланировано провести с космодрома Восточный, однако первый полет нового аппарата пройдет с Байконура, так как на Восточном отсутствует необходимая для запуска пилотируемого корабля инфраструктура.
«Федерация» разрабатывается с 2009 года. Он представляет собой шестиместный пилотируемый корабль, который придет на смену «Союзу» и «Прогрессу». Корабль предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и на Луну.
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