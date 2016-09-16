Запущена стройка новых домов в Донбассе взамен разрушенных

Около 30 новых частных домов построят в Донецке взамен разрушенных из-за обстрелов, сообщил в пятницу министр самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников.

"В ближайшие дни начинается еще строительство таких домов, еще семь домов будет построено в Пролетарском районе (Донецка) и 22 дома в Петровском районе", — сказал Трапезников. Строительство 18 частных домов, которое началось в Донецке в апреле, уже должно быть окончено.

В ближайшее время уже отстроенное жилье будет сдано в эксплуатацию, сообщают РИА Новости.