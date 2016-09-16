Запущена стройка новых домов в Донбассе взамен разрушенных
Около 30 новых частных домов построят в Донецке взамен разрушенных из-за обстрелов, сообщил в пятницу министр самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников.
"В ближайшие дни начинается еще строительство таких домов, еще семь домов будет построено в Пролетарском районе (Донецка) и 22 дома в Петровском районе", — сказал Трапезников. Строительство 18 частных домов, которое началось в Донецке в апреле, уже должно быть окончено.
В ближайшее время уже отстроенное жилье будет сдано в эксплуатацию, сообщают РИА Новости.
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