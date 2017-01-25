ЦБ РФ запросил у Навального имя требовавшего закрыть «Яндекс.Кошелек» сотрудника

Банк России потребовал от оппозиционера Алексея Навального назвать имя сотрудника ЦБ, который якобы требовал от оппозиционера закрытия «Яндекс.Кошелька» для сбора средств на президентскую кампанию.

Как говорится в сообщении банковского регулятора, если Навальный не предоставит имя сотрудника ЦБ, обратившегося с подобным требованием, то оппозиционер должен будет принести извинения за клевету.

Ранее Навальный сообщил, что его соратнику Леониду Волкову пришло уведомление от сервиса «Яндекс.Деньги», в котором говорится о закрытии электронного кошелька, открытого для сбора пожертвований на президентскую кампанию, через пять дней.

По его словам, сервис мотивировал это тем, что использование кошелька на эти цели «может быть расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах».

В свою очередь представители Центробанка заявили, что ЦБ РФ не регулирует отношения в избирательной сфере. Кроме того, ЦБ отмечает, что у Банка России нет права требовать закрытия конкретного электронного кошелька или банковского счета.

- Если этот «звонивший из ЦБ» существует, мы проведем полное расследование, и все причастные к ситуации будут наказаны. Это будет сделано публично. В противном случае не только мы, но и ваши читатели заслуживают извинений за то, что вы их ввели в заблуждение, - отметили в ЦБ.

После заявления Навального «Яндекс.Деньги» ограничили сбор средств на кошелек в политических целях, заявив, что данное ограничение является стандартом для рынка электронных платежей. Сбор средств в политических целях ограничен также у платежных систем PayPal и Qiwi, сообщает «Интерфакс».

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