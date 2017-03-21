США запретят провоз электронных устройств пассажирам самолетов из десяти стран

Пассажиры самолетов, следующих в США из Каира, Амана, Эль-Кувейта, Касабланки, Дохи, Эр-Рияда и Джедды, а также Стамбула и Дубая, не смогут провозить в ручной клади электронные устройства.

Правительство США намерено 21 марта запретить провоз в ручной клади большинства электронных устройств: ноутбуков, планшетов, фотокамер и других гаджетов.

Отмечается, что смартфоны и медицинское оборудование в этот список не входят. Вместе с тем причина подобных ограничений не уточняется, сообщает «Интерфакс».

По словам источника AP, запрет коснется девяти авиакомпаний, в ближайшие часы Управление транспортной безопасности США сообщит им о новых правилах.

По мнению экспертов, ограничения станут причиной роста краж багажа. Кроме того, батареи некоторых устройств могут загораться, а заметить происшествие в багажном отсеке крайне сложно.