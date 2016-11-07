ФБР запретило российским дипломатам приближаться к местам голосования в США

Федеральное бюро расследований осуществляло прямое давление на российских дипломатов, с тем чтобы они не смогли даже приблизиться к местам голосования на президентских выборах 8 ноября в США. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я не понимаю, что происходит с Вашингтоном: рука Москвы во всех местах, «кремлевские хакеры», утечки секретной информации, запрет российским дипломатам приближаться к избирательным участкам. Дошло до открытого запугивания сотрудников дипломатических учреждений. Так, Госдепартамент нотой рекомендовал российским представителям «самостоятельно не подходить к избирательным участкам», а власти некоторых штатов пошли еще дальше и пригрозили уголовным преследованием. То есть даже посмотреть на процедуру голосования нельзя», - цитирует ТАСС запись, сделанную Захаровой в социальной сети Facebook.

По словам главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, «в последние дни имели место факты прямого давления на российские загранучреждения в США со стороны ФБР, агенты которого с нескрываемой угрозой дали понять, что американскими выборами нам лучше не интересоваться».

Захарова рассказала также, что в Хьюстоне имел место вопиющий факт: машину сотрудника Генерального консульства РФ остановили на дороге и начали внушать, что «на голосование нельзя не только смотреть, о нем нельзя даже думать».

«Возникает вопрос: а что может увидеть иностранный дипломат на американских избирательных участках такого, что за дело взялись «мистер Смиты», и почему процедура наблюдения за выборами вообще контролируется ФБР?!» - пишет Захарова.