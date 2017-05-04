США запретили Украине тратить доллары на националистов

Пентагон выделит Украине 150 млн долларов на оказание поддержки военной линии.

Сумма перечислится до ноября 2017 года, отмечает РИА Новости.

Нижняя палата конгресса США указала, что средства, предоставляемые в соответствии с этим законопроектом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону «Азов», на приобретение или передачу переносных зенитных ракетных комплексов.

Деньги перечисляются исключительно на оказание поддержки Украине по военной линии, в том числе на подготовку кадров, летальное оружие оборонного назначения, технику и оборудование.

США внимательно следят за всеми суммами, перечисленными в бюджет Украины, а также определяют, на какие цели не должны идти получаемые Украиной деньги.

Например, Киев не может заключать какие-либо сделки с «Рособоронэкспортом».

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Теги:
Места: США, Украина
События: вооружение
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