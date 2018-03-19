В США запретили сделки с криптовалютами Венесуэлы

Американским гражданам и организациям запрещено проводить какие-либо сделки с криптовалютами Венесуэлы.

Соответствующий указ подписан президентом США Дональдом Трампом. Контролировать его исполнение будут Госдепартамент и американский Минфин. Введение запрета стало ответом Вашингтона на попытки Венесуэлы обойти санкции США путем выпуска криптовалюты, сообщает РИА «Новости».

Венесуэльская цифровая валюта «петро» была введена в обращение в конце февраля. Она обеспечивается нефть. На сегодняшний день объем ее предварительных продаж составил 735 миллионов долларов.