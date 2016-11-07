ВСУ запретили ОБСЕ запустить беспилотник на линии соприкосновения в Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины запретил наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ запустить беспилотный летательный аппарат в населенном пункте у линии соприкосновения в Донбассе.

- В подконтрольном правительству селе Крымское (42 километра к северо-западу от Луганска) рядовой ВСУ не разрешил наблюдателям осуществить запуск БПЛА в том месте, где они планировали сделать это, — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе СММ ОБСЕ.

Инцидент произошел 4 ноября, и в тот же день другой беспилотник ОБСЕ зафиксировал присутствие двух украинских БМП в районе Станицы Луганской.

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