США запретили беспошлинный ввоз 155 видов украинских товаров

США приостановили действие торговых преференций для 155 украинских товаров.

Беспошлинный ввоз не распространяется на некоторые виды пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности. В Минэкономразвития отметили, что ограничения ввели 26 апреля.

«Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы», - сообщили в ведомстве.

В июле 2015 года США разрешили Украине беспошлинный ввоз пяти тысяч товаров. В перечень вошли ювелирные изделия, ковры, продукты сельского хозяйства и рыболовства, строительный камень, передает РИА «Новости».

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп приостановил беспошлинный ввоз в отношении ряда продукции из Украины. Вашингтон обвинил Киев в недостаточных мерах по охране интеллектуальной собственности.