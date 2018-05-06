США запретили беспошлинный ввоз 155 видов украинских товаров
США приостановили действие торговых преференций для 155 украинских товаров.
Беспошлинный ввоз не распространяется на некоторые виды пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности. В Минэкономразвития отметили, что ограничения ввели 26 апреля.
«Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы», - сообщили в ведомстве.
В июле 2015 года США разрешили Украине беспошлинный ввоз пяти тысяч товаров. В перечень вошли ювелирные изделия, ковры, продукты сельского хозяйства и рыболовства, строительный камень, передает РИА «Новости».
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп приостановил беспошлинный ввоз в отношении ряда продукции из Украины. Вашингтон обвинил Киев в недостаточных мерах по охране интеллектуальной собственности.
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