РПЦ запретила однополые браки и браки с еретиками

Русская православная церковь (РПЦ) на Архиерейском соборе официально приняла положение «О канонических аспектах церковного брака», которое запрещает однополые браки и браки с «еретиками».

В новом документе утверждается, что церковь категорически не признает и не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством, а также другие формы сожительства, не соответствующие ранее данному определению брака как союза между мужчиной и женщиной.

То же касается и по отношению к членам еретических и раскольнических сообществ, враждебных церкви и создающих угрозу ее единству.

Отмечается, что венчание мужчины и женщины до государственной регистрации брака допускается исключительно по благословению епархиального архиерея и «в особых случаях».

При этом венчание может произойти, если супруги прошли обряд крещения и стали православными уже после регистрации брака в органах ЗАГС, передает АГН «Москва».

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Места: Россия
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