Суд запретил «Транснефти» прекращать транспортировку нефти «Роснефти»

Арбитражный суд Москвы запретил компании «Транснефть» с 1 января 2017 года прекращать или сокращать транспортировку нефти, сдаваемую НК «Роснефть».

Как уточняется в материале, обеспечительные меры были приняты по заявлению корпорации Роснефть. Об этом сообщает «Интерфакс».