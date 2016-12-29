Суд запретил «Транснефти» прекращать транспортировку нефти «Роснефти»
Арбитражный суд Москвы запретил компании «Транснефть» с 1 января 2017 года прекращать или сокращать транспортировку нефти, сдаваемую НК «Роснефть».
Как уточняется в материале, обеспечительные меры были приняты по заявлению корпорации Роснефть. Об этом сообщает «Интерфакс».
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