Запрет технологий для обхода блокировок одобрен в Думе
Законопроект, который запрещает использование технологий для доступа к заблокированным на территории России сайтам, прошел первое чтение в Госдуме.
Наряду с этим документ запрещает операторам поисковых систем выдавать ссылки на заблокированные Роскомнадзором ресурсы. Для выполнения этого запрета ведомство откроет им доступ к соответствующему реестру, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, в законопроекте предлагается отменить реестр блогеров – в связи с развитием технологий он утратил свою актуальность.
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