Запрет технологий для обхода блокировок одобрен в Думе

Законопроект, который запрещает использование технологий для доступа к заблокированным на территории России сайтам, прошел первое чтение в Госдуме.

Наряду с этим документ запрещает операторам поисковых систем выдавать ссылки на заблокированные Роскомнадзором ресурсы. Для выполнения этого запрета ведомство откроет им доступ к соответствующему реестру, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, в законопроекте предлагается отменить реестр блогеров – в связи с развитием технологий он утратил свою актуальность.