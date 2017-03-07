Запрет на рыбалку в Подмосковье вступает в силу 22 марта

С 22 марта в Московской области вводится запрет на вылов рыбы, предупреждает Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

В частности, вылов рыбы будет запрещен до 1 июня 2017 года в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС.

Кроме того, с первого апреля по десятое июня на остальных водоемах рыбохозяйственного значения нельзя будет ловить рыбу всеми орудиями кроме одной поплавочной или донной удочки с берега не более чем с двумя крючками на человека вне мест нереста.

С начала октября до конца апреля нельзя рыбачить на ряде зимовальных ям – их список, а также список мест нереста, можно найти в приложении №6 к Правилам рыболовства «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна».

Помимо этого в период массового нереста запрещено использовать на водоемах рыбохозяйственного значения маломерные суда с мотором, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».