Запрет доступа к российским соцсетям обернулся для Порошенко иском

Украинец потребовал признать противоправным и недействительным указ президента страны Петра Порошенко, предусматривающий запрет на доступ к российским социальным сетям.

Иск к главе государства подан в Высший административный суд Украины. Его рассмотрение назначено на 31 мая, передает РИА «Новости».

Некоторое врем назад Порошенко пописал указ, расширяющий санкции в отношении России. В соответствии с ним на территории стран запрещен доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисам «Яндекса» и Mail.ru. Данные меры возмутили украинских интернет-пользователей и мировое сообщество.

В то же время СМИ отмечают, что пока доступ к указанным ресурсам не заблокирован. Более того, по словам специалистов, полностью реализовать запрет невозможно.

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