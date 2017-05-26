Запрет доступа к российским соцсетям обернулся для Порошенко иском

Украинец потребовал признать противоправным и недействительным указ президента страны Петра Порошенко, предусматривающий запрет на доступ к российским социальным сетям.

Иск к главе государства подан в Высший административный суд Украины. Его рассмотрение назначено на 31 мая, передает РИА «Новости».

Некоторое врем назад Порошенко пописал указ, расширяющий санкции в отношении России. В соответствии с ним на территории стран запрещен доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисам «Яндекса» и Mail.ru. Данные меры возмутили украинских интернет-пользователей и мировое сообщество.

В то же время СМИ отмечают, что пока доступ к указанным ресурсам не заблокирован. Более того, по словам специалистов, полностью реализовать запрет невозможно.