С запрещенным контентом в интернете будут бороться «Казачьи кибердружины»

Лига безопасного интернета и Первый казачий университет (Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского) заключили соглашение о создании «Казачьих кибердружин», которые поведут в интернет-пространстве борьбу против запрещенного контента.

- Юные казаки должны защищать рубежи нашей родины не только на земле, но и в киберпространстве, - цитирует заявление директора Лиги безопасного интернета Дениса Давыдова ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

По словам главы Лиги безопасного интернета, «привлечение юных казаков в кибердружины станет подспорьем в создании безопасного информационного пространства и отстаивании интересов России в киберпространстве».

В 2011 году по инициативе Лиги безопасного интернета было создано межрегиональное общественное молодежное движение «Кибердружина». Оно объединяет тысячи добровольцев со всей России и стран СНГ, борющихся с опасным контентом в сети. Отделения «Кибердружины» действуют в 36 регионах России.