На заправке в Подмосковье произошла перестрелка

В Домодедовском районе Московской области в результате перестрелки возле автозаправочной станции погиб один человек. Еще двое получили ранение.

Инцидент произошел на 43 км трассы М-4 «Дон» рядом с АЗС.

На месте работают сотрудники полиции, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, передает Агентство «Москва».