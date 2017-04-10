На заправке в Подмосковье произошла перестрелка
В Домодедовском районе Московской области в результате перестрелки возле автозаправочной станции погиб один человек. Еще двое получили ранение.
Инцидент произошел на 43 км трассы М-4 «Дон» рядом с АЗС.
На месте работают сотрудники полиции, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, передает Агентство «Москва».
Следующая новость Китайская водка оказалась крепче бренда «Johnnie Walker»
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии