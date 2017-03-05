Запорожская АЭС отключила от сети второй энергоблок
На Запорожской АЭС из-за балансового ограничения отключен от сети второй энергоблок.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании «Энергоатом».
По информации издания, к 5 марта на Запорожской АЭС работают 4 энергоблока из 6.
Представитель компании констатировал: «Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет».
Данная АЭС является крупнейшим энергетическим объектом на Украине и в Европе, она вырабатывает около 22% всей электроэнергии Украины.
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