Запорожская АЭС отключила от сети второй энергоблок

На Запорожской АЭС из-за балансового ограничения отключен от сети второй энергоблок.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании «Энергоатом».

По информации издания, к 5 марта на Запорожской АЭС работают 4 энергоблока из 6.

Представитель компании констатировал: «Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет».

Данная АЭС является крупнейшим энергетическим объектом на Украине и в Европе, она вырабатывает около 22% всей электроэнергии Украины.