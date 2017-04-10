В Заполярье туристы с марта не могут вернуться домой

Дорожные службы Мурманской области организуют специальные автоколонны для эвакуации около двадцати туристов из села Териберка в Заполярье, которые с 26 марта не могут вернуться домой из-за снежных буранов.

В данный момент на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС формируются колонны для организованной проводки в село Териберка и поселок Туманный, где застряли туристы.

Единственный участок дороги был закрыт из-за метелей и снежных заносов.

Село Териберка стало популярным для посещения туристами после съемок российского фильма «Левиафан», отмечает ТАСС.