РФ заподозрили во вмешательстве в мексиканские выборы

Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер полагает, что Россия намерена повлиять на результаты президентских выборов в Мексике.

По его словам, в Вашингтоне наблюдают «начальные признаки» вмешательства Москвы в выборы мексиканского лидера. Макмастер отметил, что российская сторона использует дезинформацию и ведет пропаганду с применением киберинструментов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Hill.

Над опасениями Макмастера посмеялся российский сенатор Франц Клинцевич, припомнив обвинения США в том, что Россия якобы вмешивалась в выборы американского президента и в референдум в Каталонии.

«Что называется, приехали, и этот человек отвечает в США за национальную безопасность. Теперь ему осталось только обвинить нас во вмешательстве в выборы мэра какого-нибудь заморского Урюпинска», - цитирует агентство запись сенатора в Facebook.