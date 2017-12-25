ФАС заподозрила «Яндекс.Такси» и Uber в ценовом сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила такси-агрегаторы в ценовом сговоре перед новогодними праздниками, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время ФАС направит в «Яндекс.Такси», Gett, Uber и RuTaxi запросы о методах их ценообразования и причинах повышения стоимости поездок.

На прошлой неделе на завышение цен на услуги такси пожаловались пользователи социальных сетей.

В свою очередь, в «Яндекс.Такси» объяснили рост цен на поездки повышенным спросом и трафиком. Компания назвала данную меру вынужденной и временной.

В Uber пояснили, что стоимость поездки в предпраздничный и праздничный периоды формируется по той же схеме, что и в обычные дни, а повышение цен объяснили повышенным спросом, сообщает Lenta.ru.