ФАС заподозрила «Яндекс.Такси» и Uber в ценовом сговоре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила такси-агрегаторы в ценовом сговоре перед новогодними праздниками, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ближайшее время ФАС направит в «Яндекс.Такси», Gett, Uber и RuTaxi запросы о методах их ценообразования и причинах повышения стоимости поездок.
На прошлой неделе на завышение цен на услуги такси пожаловались пользователи социальных сетей.
В свою очередь, в «Яндекс.Такси» объяснили рост цен на поездки повышенным спросом и трафиком. Компания назвала данную меру вынужденной и временной.
В Uber пояснили, что стоимость поездки в предпраздничный и праздничный периоды формируется по той же схеме, что и в обычные дни, а повышение цен объяснили повышенным спросом, сообщает Lenta.ru.
Следующая новость Иосиф Кобзон исключен из экспертного совета Минкультуры
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии