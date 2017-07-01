СБУ заподозрила Россию в причастности к атаке вируса Petya
Служба безопасности Украины обвинила Россию в причастности к атаке вируса-вымогателя Petya.
В СБУ заявили, что к атаке причастны те же хакеры, что в декабре прошлого года обрушились на украинскую финансовую систему, транспортные и энергетические объекты страны, пишет РИА Новости.
В ведомстве заявили, что целью вируса было уничтожить данные и нарушить работу госучреждений Украины. При этом атаке вируса подверглись и российские компании: «Роснефть», Evraz и Invitro.
Во вторник вирус-вымогатель поразил информационные системы компаний сразу в нескольких странах, по большей части затронув Украину и Россию. Атака обрушилась на нефтяные, энергетические, телекоммуникационные, фармацевтические компании и компьютеры госорганов.
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