СБУ заподозрила Россию в причастности к атаке вируса Petya

Служба безопасности Украины обвинила Россию в причастности к атаке вируса-вымогателя Petya.

В СБУ заявили, что к атаке причастны те же хакеры, что в декабре прошлого года обрушились на украинскую финансовую систему, транспортные и энергетические объекты страны, пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что целью вируса было уничтожить данные и нарушить работу госучреждений Украины. При этом атаке вируса подверглись и российские компании: «Роснефть», Evraz и Invitro.

Во вторник вирус-вымогатель поразил информационные системы компаний сразу в нескольких странах, по большей части затронув Украину и Россию. Атака обрушилась на нефтяные, энергетические, телекоммуникационные, фармацевтические компании и компьютеры госорганов.