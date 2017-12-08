ФАС заподозрила «Почту России» в навязывании услуг
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила «Почту России» в навязывании дополнительной услуги страхования при осуществлении денежного почтового перевода.
По данному нарушению ФАС вынесла «Почте России» предупреждение.
Ведомство установило, что при оформлении денежного перевода с использованием Единой автоматизированной системы почтовых отделений, согласие на услугу «оформление страховки» устанавливалось автоматически.
При этом в «Почте России» заявили «РИА Новости», что не навязывают услуги по страхованию, а оформляют страховку по желанию клиента.
Ранее ФАС пресекла нарушение на аукционе по содержанию дорог в Самаре, сообщает «Федерал пресс».
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