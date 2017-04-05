МВД заплатит миллион рублей за сведения об убийцах полицейских в Астрахани

Министерство внутренних дел готово заплатить миллион рублей за сведения о местонахождении подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

ДТП с участием «Газели» и Nissan March, произошедшее в ночь на 4 апреля в Ленинском районе Астрахани, завершилось убийством двух полицейских, прибывших на место происшествия по вызову. По предварительным данным, во время оформления дорожно-транспортного происшествия сотрудников полиции расстреляли участники инцидента, находившиеся в микроавтобусе.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал, что преступники специально устроили ДТП и заставили водителя Nissan вызвать полицию. Расстреляв инспекторов, убийцы забрали их табельное оружие и скрылись.

Следственный комитет установил личности восьми нападавших, двое задержаны.