Запасы газа в украинских хранилищах за неделю сократились до 8 млрд кубометров

Компания «Укртрансгаз» опубликовала данные о запасах природного газа в подземных хранилищах, объемы закаченного в них топлива сократились до 8,122 миллиарда кубометров.

«С 18 по 25 марта запасы природного газа сократились на 0,2 процента или на 15 миллионов кубометров до 8,122 миллиарда кубометров», - цитирует текст сообщения ТАСС.

Отопительный сезон 2016/17 Украина начала, имея в запасниках 14,7 миллиарда кубометров природного газа.