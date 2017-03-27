Запасы газа в украинских хранилищах за неделю сократились до 8 млрд кубометров
Компания «Укртрансгаз» опубликовала данные о запасах природного газа в подземных хранилищах, объемы закаченного в них топлива сократились до 8,122 миллиарда кубометров.
«С 18 по 25 марта запасы природного газа сократились на 0,2 процента или на 15 миллионов кубометров до 8,122 миллиарда кубометров», - цитирует текст сообщения ТАСС.
Отопительный сезон 2016/17 Украина начала, имея в запасниках 14,7 миллиарда кубометров природного газа.
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