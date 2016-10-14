Запашный предложил вынести московский зоопарк за МКАД

Известный дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что московский зоопарк пора вынести за МКАД, сообщает «Национальная служба новостей».

По его словам, это для того, чтобы расширить территорию и сделать коллекцию животных еще разнообразней.

Он привел в пример Приморский сафари-парк, где живут известные своей дружбой тигр Амур и козел Тимур. Парк попал в топ-12 лучших зоопарков мира по версии издания «Вокруг света».

- Отмечу, что приморский сафари-парк оказался единственным в списке, представляющим Россию. В любом случае я рад, что далеко от Москвы есть место, где животные содержатся в надлежащих условиях, - сказал Запашный.