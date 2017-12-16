Запах с полигона «Кучино» ликвидируют к концу января
Полная ликвидация неприятного запаха с полигона «Кучино» произойдет в конце января 2018 года, заявил руководитель компании, которая занимается дегазацией свалки, Оливер Кайзер.
Он сказал: «В конце января 2018 года жители Балашихи и других районов будут не чувствовать этот запах. По крайней мере, на 80–90% запах должен исчезнуть».
К концу 2017 года система дегазации будет полностью смонтирована и установлена. После запуска она начнет работать круглосуточно, передает телеканал «360».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что рекультивация полигона начнется весной.
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