Западные СМИ сравнили лимузины Трампа и Путина

Лимузин президента США Дональда Трампа отстает по характеристикам от лимузина проекта «Кортеж», на котором ездит глава России Владимир Путин.

К такому выводу пришли журналисты американского издания Newsweek.

Российский лимузин обладает более мощным двигателем – в нем установлен мотор V12, в то время как в американском «Звере» стоит мотор V8.

Кроме того, лимузин Трампа тяжелее российского на 1,5 тонны.

Издание также сообщило о том, что Белый дом планирует обновить «Зверя», и представить его новую версию уже этим летом. На эти цели из бюджета выделено 15 миллионов долларов.

Российский лимузин проекта «Кортеж» был впервые представлен публике на церемонии инаугурации президента Владимира Путина, прошедшей в Кремле 7 мая, сообщает Ura.ru.