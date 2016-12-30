Западные СМИ смакуют подробности унижения Обамы Путиным

Отказ президента РФ Владимира Путина от ответных мер на введенные Белым домом санкции, а также приглашение детей американских дипломатов на Кремлевскую елку стали настоящей пощечиной для администрации Барака Обамы. Такое мнение высказала бывшая глава московского бюро CNN и ведущий эксперт по России Джилл Догерти.

По ее словам, российское руководство просто проигнорировало недружественные шаги Вашингтона. Своим «удивительным» решением Москва показала, что действия уходящей администрации больше не имеют значения.

Догерти полагает, что отсутствие жесткой ответной реакции также является сигналом для избранного президента: «Давайте забудем все это и начнем работать вместе».

Сдержанность, проявленная Кремлем, является страшным оскорблением для Обамы и его команды, поскольку в ней прочитывается намек на политическое бессилие главы Белого дома, - приводит мнение эксперта РИА «Новости».

При этом, как отмечает CNN, даже члены действующей администрации признают, что Трамп «сможет изменить решение по санкциям», однако с их точки зрения, «это не слишком разумно».