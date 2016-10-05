Западные СМИ прочат на пост генсека ООН португальца Антониу Гутерреша

На выборах нового главы Организации объединенных наций победит бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш.

По информации агентства Reuters, в пользу этого выбора говорит и тот факт, что обладающие правом вето страны не голосовали против Гуттереша во время шестого тайного голосования. Соответственно из 15 голосов он получил 13 положительных и два нейтральных, - сообщает ПРАЙМ.

Эту информацию также подтвердил постпред РФ в ООН Виталий Чуркин, заявивший, что после голосования в среду Гуттереш стал фаворитом номер один.