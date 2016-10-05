Западные СМИ прочат на пост генсека ООН португальца Антониу Гутерреша
На выборах нового главы Организации объединенных наций победит бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш.
По информации агентства Reuters, в пользу этого выбора говорит и тот факт, что обладающие правом вето страны не голосовали против Гуттереша во время шестого тайного голосования. Соответственно из 15 голосов он получил 13 положительных и два нейтральных, - сообщает ПРАЙМ.
Эту информацию также подтвердил постпред РФ в ООН Виталий Чуркин, заявивший, что после голосования в среду Гуттереш стал фаворитом номер один.
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