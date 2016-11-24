Запад не признал группировки «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» террористическими

Несмотря на представленные Россией доказательства, США, Великобритания и Франция отказались включить группировки «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» в список международных террористических организаций. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Несмотря на представленные российской стороной информационные материалы, которые убедительно доказывали связь «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» с фигурантом соответствующего санкционного списка – террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация), - а именно это является основанием для включения в список, - 21 ноября США, Великобритания и Франция заблокировали эту заявку, - цитирует Захарову ТАСС.

- Хочу сказать для тех, кто так трепетно относится к проблематике защиты прав человека, к борьбе с терроризмом, ксенофобией, нетерпимостью по различным признакам. Хочу повторить, что «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» не были включены в террористический список СБ ООН из-за позиции США, Великобритании и Франции, - подчеркнула дипломат. - Если просто посмотреть фотографии этих людей, я даже не говорю то, что они делают, а почитать их лозунги, призывы, литературу, которую они распространяют, вам станет страшно. Но США, Великобритания и Франция не посчитали возможным оградить вас от этих людей.