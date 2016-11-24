Запад не признал группировки «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» террористическими

Несмотря на представленные Россией доказательства, США, Великобритания и Франция отказались включить группировки «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» в список международных террористических организаций. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Несмотря на представленные российской стороной информационные материалы, которые убедительно доказывали связь «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» с фигурантом соответствующего санкционного списка – террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация), - а именно это является основанием для включения в список, - 21 ноября США, Великобритания и Франция заблокировали эту заявку, - цитирует Захарову ТАСС.

- Хочу сказать для тех, кто так трепетно относится к проблематике защиты прав человека, к борьбе с терроризмом, ксенофобией, нетерпимостью по различным признакам. Хочу повторить, что «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» не были включены в террористический список СБ ООН из-за позиции США, Великобритании и Франции, - подчеркнула дипломат. - Если просто посмотреть фотографии этих людей, я даже не говорю то, что они делают, а почитать их лозунги, призывы, литературу, которую они распространяют, вам станет страшно. Но США, Великобритания и Франция не посчитали возможным оградить вас от этих людей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США, ЕС
События: терроризм
Организации: МИД
Следующая новость МИД РФ прокомментировал заявление Кабмина ФРГ о сирийском Алеппо

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО