Запад подталкивает Украину к продолжению войны на Донбассе

Поставками Украине оружия США и Канада подталкивают Киев к «новым военным авантюрам». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон и Оттава продолжают обвинять ополченцев в ведении боевых действий для того, чтобы найти повод для снабжения оружием украинской армии. При этом она подчеркнула, что Киев продолжает саботировать мирное урегулирование ситуации.

«В Вашингтоне и Оттаве должны понимать, что силой конфликт в Донбассе, ставший следствием государственного переворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие», - цитирует Ura.ru заявление Захаровой.