Запад подталкивает Украину к продолжению войны на Донбассе
Поставками Украине оружия США и Канада подталкивают Киев к «новым военным авантюрам». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Вашингтон и Оттава продолжают обвинять ополченцев в ведении боевых действий для того, чтобы найти повод для снабжения оружием украинской армии. При этом она подчеркнула, что Киев продолжает саботировать мирное урегулирование ситуации.
«В Вашингтоне и Оттаве должны понимать, что силой конфликт в Донбассе, ставший следствием государственного переворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие», - цитирует Ura.ru заявление Захаровой.
Следующая новость ЕС принял решение о продлении санкций против России
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии