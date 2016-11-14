СКР заочно предъявил обвинения еще четырем командирам ВСУ

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения в применении запрещенных методов войны четверым украинским офицерам.

Глава управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко уточнила, что речь идет о подполковниках Викторе Николюке и Андрее Соколове, полковнике Олеге Лисовом и командующем оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ Андрее Грищенко.

По данным ведомства, указанные лица причастны к обстрелам жилых домов и гражданской инфраструктуры в Киевском районе Макеевки под Донецком, Горловке и поселке Тельманово, сообщает ТАСС.