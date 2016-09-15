Заочно арестован экс-глава «Вымпелкома»

Суд решил заочно арестовать находящегося за границей бывшего руководителя энергетической компании ЗАО «КЭС», экс-главу «ВымпелКома» Михаила Слободина. Ранее он был объявлен в розыск, cообщает URA.RU .

«Судья Сыктывкарского горсуда Валентина Трофимова вынесла решение о заочном аресте Михаила Слободина, полностью удовлетворив ходатайство следствия. Как только местонахождение Слободина будет установлено, он будет задержан и помещен под арест на два месяца», — заявил помощник председателя горсуда Ивана Лодыгина.

Слободин обвиняется во взятках на сумму 800 млн рублей бывшему руководству Республики Коми. Сам он сообщил, что находится во Франции и планирует вернуться в Россию через несколько дней