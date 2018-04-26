Суд заочно арестовал бизнесмена Андрея Вдовина

Совладельц Азиатско-Тихоокеанского банка и экс-совладелец сети супермаркетов «Азбука вкуса» Андрей Вдовин, обвиняемый в мошенничестве, заочно арестован Тверским судом Москвы.

Кроме того, суд объявил Вдовина, который скрывается от правоохранительных органов, в международный розыск.

По версии следователей, Вдовин причастен к хищению 13 миллионов долларов, полученных банком в виде займов, сообщает «Национальная служба новостей».