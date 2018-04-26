Суд заочно арестовал бизнесмена Андрея Вдовина
Совладельц Азиатско-Тихоокеанского банка и экс-совладелец сети супермаркетов «Азбука вкуса» Андрей Вдовин, обвиняемый в мошенничестве, заочно арестован Тверским судом Москвы.
Кроме того, суд объявил Вдовина, который скрывается от правоохранительных органов, в международный розыск.
По версии следователей, Вдовин причастен к хищению 13 миллионов долларов, полученных банком в виде займов, сообщает «Национальная служба новостей».
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