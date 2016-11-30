Занятые боевиками районы Алеппо покинули почти 6 тысяч мирных жителей

Подконтрольные боевикам террористической группировки «Исламское государство» районы Алеппо за день покинули более 5,6 тысячи мирных жителей, среди них 2,8 тысячи детей, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, сотрудники российского Центра примирения сторон в Сирии оказали помощь в эвакуации.

Все мирные жители размещены в заранее подготовленных сирийскими властями гуманитарных центрах.

Ранее сирийские войска полностью освободили восточные кварталы Алеппо, где проживает более 90 тысяч человек из 230-тысячного населения этой части города, сообщает «РИА Новости».