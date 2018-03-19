Занятия велосипедным спортом повышают сексуальное влечение

Женщины, которые регулярно занимаются велосипедным спортом, испытывают повышенное сексуальное влечение.

К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Беркли. Они исследовали 3118 женщин, половина из которых регулярно катается на велосипеде.

Врачи сравнили состояние их здоровья, сделав акцент на мочеполовой системе. Ученые учитывали такие показатели, как возраст, общее состояние сердца и сосудов, а также вес.

Оказалось, что любители велоспорта чаще страдают от инфекции мочевых путей, передает «РИА Новости». При этом велосипедистки реже имеют половые расстройства и регулярно занимаются сексом.