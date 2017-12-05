Занятия музыкой развивают мышление и слух

Люди, имеющие музыкальное образование и регулярно занимающиеся музыкой, лучше других воспринимают речь и мыслят при посторонних шумах.

Соответствующие выводы были сделаны канадскими и китайскими учеными, которые провели эксперимент с 30 добровольцами. Половина из них имела 10-летний музыкальный стаж. Опыт состоял в том, что участники исследования разбирали речь по слогам при изменяющемся уровне шума.

В тишине обе группы испытуемых показывали одинаковые результаты. Однако при включении фоновых звуков выявлялось превосходство музыкантов – у них при нарастании шума активировались определенные области мозга, сообщает издание PNAS.

Ученые пришли к выводу, что занятия музыкой обостряют слуховую систему человека, позволяя лучше различать речь, а также связывают ее с системой движения языка. По их мнению, специальные музыкальные занятия могут помочь пожилым людям при возникновении нарушений слуха и речи.

Новости по теме
Теги:
Места: Китай
Персоны: ученые
Следующая новость Загребая жар чужими руками. США заявили о победе в Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО