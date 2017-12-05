Занятия музыкой развивают мышление и слух
Люди, имеющие музыкальное образование и регулярно занимающиеся музыкой, лучше других воспринимают речь и мыслят при посторонних шумах.
Соответствующие выводы были сделаны канадскими и китайскими учеными, которые провели эксперимент с 30 добровольцами. Половина из них имела 10-летний музыкальный стаж. Опыт состоял в том, что участники исследования разбирали речь по слогам при изменяющемся уровне шума.
В тишине обе группы испытуемых показывали одинаковые результаты. Однако при включении фоновых звуков выявлялось превосходство музыкантов – у них при нарастании шума активировались определенные области мозга, сообщает издание PNAS.
Ученые пришли к выводу, что занятия музыкой обостряют слуховую систему человека, позволяя лучше различать речь, а также связывают ее с системой движения языка. По их мнению, специальные музыкальные занятия могут помочь пожилым людям при возникновении нарушений слуха и речи.
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