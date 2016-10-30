Зампреда правительства Самарской области ранили на охоте

В Самарской области заместителя председателя правительства Юрия Иванова ранили на охоте. По сообщению Следственного комитета по региону, ранение было незначительным.

Известно, что вместе с Ивановым на охоте находился еще один мужчина. Он также был ранен, сообщает "Коммерсантъ". Обстоятельства и подробности происшествия уточняются.

Инцидент произошел в Пестравском районе Самарской области. Предварительной причиной случившегося называют неосторожное обращение с оружием. По данным информированных источников, жизни пострадавших ничего не угрожает.