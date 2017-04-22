На заморских территориях Франции началось голосование за президента страны. В 12:00 по местному времени (13:00 мск) избирательные участки открылись в Сен-Пьере и Микелоне.

Как сообщает Газета.ru, французы, проживающие на зарубежных территориях, смогут оставить свой голос за президента Франции уже в субботу. Также в этот день проголосуют жители Гваделупы, Мартиники, Французской Полинезии, Сен-Бартельми и Сен-Мартена.

Первый тур выборов в президенты страны пройдет 23 апреля. Если же ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур состоится между двумя кандидатами 7 мая.