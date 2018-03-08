Замороженные ООН ливийские счета «похудели» на миллиарды евро
Власти Бельгии обнаружили пропажу свыше 10 миллиардов евро с ливийских активов, которые были заблокированы в 2011 году по решению ООН.
Счета находились в Euroclear Bank и контролировались ближайшим окружением свергнутого семь лет назад Муаммара Каддафи. Изначально на четырех счетах хранилась сумма в 16,1 миллиарда евро.
Пропажа средств была обнаружена осенью прошлого года, когда власти Бельгии решили арестовать их по делу об отмывании денег, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. В Минфине Бельгии завили, что решения о замораживании этих активов не принималось.
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