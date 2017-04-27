Заморившая голодом кота студентка из Смомленска стала фигуранткой уголовного дела

В Смоленске студентка морила голодом своего кота и публиковала в социальной сети фото умирающего животного с жестокими подписями, сообщили в УМВД России по Смоленской области.

Как уточняется в материале, в отношении хозяйки кота возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ «жестокое обращение с животными» Максимальное наказание по данной статье составляет арест на срок до шести месяцев.

По данным следствия, хозяйка животного не давала коту питание и воду. В итоге истощенное животное, согласно заключению ветеринарных служб, скончалось от острой сердечной недостаточности из-за брюшного болевого шока, вызванного патологическими изменениями в организме, сообщает «РИА Новости».