Замначальника полиции Хабаровска заподозрили в получении крупной взятки

В Хабаровске арестован заместитель начальника городской полиции – он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в конце прошлого года подозреваемый через посредников обратился к родственникам фигуранта уголовного дела, расследуемого полицией. Он потребовал три миллиона рублей в обмен на то, что не станет передавать в органы следствия новые оперативные материалы. Родственники сообщили об этом в УФСБ РФ по региону и все дальнейшие переговоры велись под контролем сотрудников ведомства.

Первая часть взятки в размере одного миллиона рублей был передана через посредников. При получении второй части в одном из торговых центров Хабаровска полицейский был задержан.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщается на сайте СКР по региону. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств преступления и всех его фигурантов.

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Места: Россия
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