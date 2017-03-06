Замначальника ФСИН по Ленобласти задержали за подстрекательство к убийству коллеги

2 марта неизвестный не меньше шести раз выстрелил в 34-летнего сотрудника ФСИН, который сидел в припаркованном автомобиле. Пострадавший получил несколько ранений, но выжил. Непосредственный исполнитель и предполагаемый заказчик был взяты под стражу накануне. В понедельник Следственный комитет (СК) подтвердил задержание подозреваемого в организации покушения.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Анастасия Глущенко, по делу о покушении на убийство сотрудника ФСИН 2 марта задержан замначальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.

«Задержаны исполнитель и подстрекатель. Следственным путем установлено, что в роли подстрекателя выступал заместитель начальника УФСИН Сергей Мойсеенко», - сказала агентству ТАСС Анастасия Глущенко.

Жертвой покушения стал начальник отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН подполковник Николай Чернов, который, в частности, контролировал строительство следственного изолятора «Кресты-2» под Петербургом. Предполагаемый заказчик покушения - замначальника УФСИН Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко - отвечает за строительный блок управления.