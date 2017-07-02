Замминистра обороны России провел встречу с замом главы МИД Ирана

Замминистра обороны России Александр Фомин провел встречу с заместителем главы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари, в ходе которой они обсудили процесс переговоров в Астане по сирийскому вопросу.

Очередной раунд переговоров в столице Казахстана пройдет 4-5 июля. Фомин и Ансари обсуждали документы, которые в Астане разрабатывают страны-гаранты перемирия в Сирии - Россия, Иран и Турция, пишет РИА Новости.

Стороны говорили о необходимых мерах, которые должны быть приняты в результате новой встречи государств-участников обсуждения.

В Астане прошло четыре раунда переговоров по сирийскому урегулированию. Встречи состоялись 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Итогом обсуждения стало подписание меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

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Места: Россия, Иран
События: переговоры
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