Замминистра культуры Пирумов признался в хищениях

Замминистра культуры России Григорий Пирумов признался в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

По словам следователя, 19 октября состоялся дополнительный допрос Пирумова, в ходе которого замминистра полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Он отметил, что пока данные протоколы допросов не могут быть приобщены к материалам дела из-за тайны следствия.

Со своей стороны, защита Пирумова настаивает, что он не признает вину в хищении при реставрации объектов культурного наследия, так как величина ущерба не была определена, заявил адвокат замминистра Федор Куприянов.

15 марта было возбуждено уголовное дело в отношении ряда руководящих работников министерства культуры РФ и предпринимателей, подозреваемых в хищении госсредств на сумму не менее 50 миллионов рублей. Следствие подозревает замминистра культуры Григория Пирумова в организации группы с целью хищение средств, которое осуществлялось через завышение стоимости реставрационных работ, сообщает «Интерфакс».

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Места: Россия
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