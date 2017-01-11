Замминистра Иркутской области лишилась должности по делу о массовом отправлении
Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова, обвиняемая в халатности по делу о массовом отравлении «Боярышником», отстранена от занимаемой должности.
Соответствующее ходатайство было подано в суд следствием, которое сочло, что чиновница может повлиять на ход расследования.
Нефедова находится под подпиской о невыезде. На время отстранения о должности она будет получать пособие, сумма которого равна прожиточном минимуму в России, сообщает РИА ФедералПресс.
В общей сложности по делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем задержаны 22 человека. Семеро из них находятся под стражей, 10 – под домашним арестом, а остальные – под подпиской о невыезде.
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