Замминистра Иркутской области лишилась должности по делу о массовом отправлении

Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова, обвиняемая в халатности по делу о массовом отравлении «Боярышником», отстранена от занимаемой должности.

Соответствующее ходатайство было подано в суд следствием, которое сочло, что чиновница может повлиять на ход расследования.

Нефедова находится под подпиской о невыезде. На время отстранения о должности она будет получать пособие, сумма которого равна прожиточном минимуму в России, сообщает РИА ФедералПресс.

В общей сложности по делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем задержаны 22 человека. Семеро из них находятся под стражей, 10 – под домашним арестом, а остальные – под подпиской о невыезде.