Замглавы следственного управления полиции КБР найден мертвым в кабинете

Заместитель начальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии скончался в рабочем кабинете.

На сайте регионального МВД сообщается: «5 декабря 2018 года вечером в своем служебном кабинете обнаружено тело заместителя начальника отдела Следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской Республике».

Предположительно, речь идет о Руслане Межгихове, он занимал свой пост с 2014 года. В пресс-службе отметили, что причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Ранее в своем доме в Крыму был найден мертвым глава крымского управления антимонопольной службы Тимофей Кураев. Он покончил с собой.

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