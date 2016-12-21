Замглавы администрации Керчи задержан за вымогательство взятки

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против заместителя главы городской администрации города Керчь, а также против заместителя директора одного из муниципальных унитарных предприятий, которые подозреваются в вымогательстве взятки.

По данным следствия, 6 декабря 2016 года администрация Керчи и подрядная организация заключили договор о выполнении работ по установке дорожных знаков, автоматических средств регулирования дорожного движения и павильонов остановок общественного транспорта на 3,8 миллиона рублей. После этого подозреваемые потребовали от подрядчика передать им 10 процентов от суммы контракта за дальнейшее содействие деятельности предприятия, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Как отмечают в Следственно комитете, оба фигуранта дела были задержаны в момент получения взятки.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, речь идет о заместителе главы керченской администрации Олеге Шевченко.

- Замглавы администрации взял сумму 380 тысяч рублей. Господин Шевченко и начальник департамента задержаны с поличным при передаче денег на руки предпринимателем. Урок на будущее всем. Не понимают, не хотят – все взяточники будут сидеть в тюрьме. Никаких домашних арестов, – заявил Аксенов в ходе видеоселектора с муниципалитетами.

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